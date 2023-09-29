Барселона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

"Барселона" набрала ход, но слегка споткнулась в матчах с "Сельтой" (3:2) и "Мальоркой" (2:2), которые грамотно сыграли от обороны, лишив "блауграну" возможности атаковать на пространстве.

Однако с "Севильей" пространства у "Барсы" будет достаточно - в этом противостоянии ее атака получит возможность раскрыться по максимуму. Да и "Севилья" - удобный для каталонцев соперник: под руководством Хави они выиграли у "красно-белых" три матча из четырех.

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Поединок можно увидеть 29 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Примера. 8-й тур

29 сентября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1