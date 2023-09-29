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Барселона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Барселона – Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.23 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Барселона" набрала ход, но слегка споткнулась в матчах с "Сельтой" (3:2) и "Мальоркой" (2:2), которые грамотно сыграли от обороны, лишив "блауграну" возможности атаковать на пространстве.
Однако с "Севильей" пространства у "Барсы" будет достаточно - в этом противостоянии ее атака получит возможность раскрыться по максимуму. Да и "Севилья" - удобный для каталонцев соперник: под руководством Хави они выиграли у "красно-белых" три матча из четырех.
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Поединок можно увидеть 29 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Примера. 8-й тур
29 сентября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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