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Рамос забивал все автоголы в карьере только с участием Севильи
У испанца 3 автогола
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
"Барселона" обыграла "Севилью" в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0). Единственный мяч в противостоянии забил Серхио Рамос на 76-ой минуте матча.
Этот автогол стал третьим в карьере для испанца. До этого он дважды забивал "в свои" за "Реал". Оба раза это случалось в матчах против "Севильи" ( в 2017-м и 2018-м).
Серхио пришел в "Севилью" этим летом свободным агентом. "ПСЖ" не захотел продлевать контракт с испанцем и расстался с игроком.
В этом сезоне Рамос провел за "Севилью" 3 поединка.
Todos los autogoles de Sergio Ramos en La Liga son "especiales"— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 29, 2023
▪️ con el Madrid, a favor del Sevilla, en 2017
▪️ con el Madrid, a favor del Sevilla, en 2018
▪️ con el Sevilla, a favor del Barcelona, en 2023
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