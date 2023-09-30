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Рамос забивал все автоголы в карьере только с участием Севильи

Испания
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У испанца 3 автогола

Рамос забивал все автоголы в карьере только с участием Севильи

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Барселона" обыграла "Севилью" в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0). Единственный мяч в противостоянии забил Серхио Рамос на 76-ой минуте матча.

Этот автогол стал третьим в карьере для испанца. До этого он дважды забивал "в свои" за "Реал". Оба раза это случалось в матчах против "Севильи" ( в 2017-м и 2018-м).

Серхио пришел в "Севилью" этим летом свободным агентом. "ПСЖ" не захотел продлевать контракт с испанцем и расстался с игроком.

В этом сезоне Рамос провел за "Севилью" 3 поединка.

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В статье: Серхио Рамос Севилья
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