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Экс-игрок сборной Испании: нельзя сравнивать женский и мужской футбол. Каждый должен знать свое место
Довольно противоречивое мнение бывшего игрока
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Бывший футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" Альфонсо Перес высказался относительно женского футбола и его сравнения с мужским.
"У меня довольно противоречивое мнение. Я считаю, это очень хорошо, что у женщин уже много лет есть свое пространство и свои права. Но думаю, что нельзя сравнивать женский футбол и мужской, поскольку многое зависит от дохода, который они приносят, и влияния СМИ.
Здесь нет никакого сравнения. Я уверен, что футболистки хотели бы получать такие же деньги, как и футболисты сборной, но не могут. Мне хотелось бы иметь зарплату Криштиану Роналду, но я не так хорош. Это данность. Каждый должен знать свое место.
Они не могут жаловаться. Женский футбол развивается, но они должны твердо стоять на ногах и понимать, что ни в коем случае нельзя сравнивать себя с футболистом-мужчиной", - приводит слова Переса Mundo Deportivo.
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