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Перес подал в суд на бывшего Комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе судей
Всё вновь из-за дела Негрейры
Фото: twitter.com/realmadrid
Бывший Комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент "Реала" Флорентино Перес подкупал судей ещё до "Барселоны". Президент "Реала" не стал терпеть таких обвинений и подал в суд.
Об этом говорится в заявлении "Реала".
"Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей", – заявил Вильярехо.
Сегодня на сайте "Реала" вышло заявление:
"Президент футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC"», – говорится в заявлении.
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