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Перес подал в суд на бывшего Комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе судей

Испания
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Всё вновь из-за дела Негрейры

Перес подал в суд на бывшего Комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе судей

Фото: twitter.com/realmadrid

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Бывший Комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент "Реала" Флорентино Перес подкупал судей ещё до "Барселоны". Президент "Реала" не стал терпеть таких обвинений и подал в суд.

Об этом говорится в заявлении "Реала".

"Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей", – заявил Вильярехо.

Сегодня на сайте "Реала" вышло заявление:

"Президент футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC"», – говорится в заявлении.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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