Перес подал в суд на бывшего Комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе судей

Бывший Комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент "Реала" Флорентино Перес подкупал судей ещё до "Барселоны". Президент "Реала" не стал терпеть таких обвинений и подал в суд.

Об этом говорится в заявлении "Реала".

"Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей", – заявил Вильярехо.

Сегодня на сайте "Реала" вышло заявление: