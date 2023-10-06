Реал Мадрид - Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после эффектной, хоть и непростой победы над "Наполи" в Лиге чемпионов примет записного середняка Ла Лиги.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Начало сезона у "Осасуны" не задалось - команда выиграла только 1 из последних 5 матчей, а до этого вылетела из Лиги конференций от "Брюгге". Публика в Памплоне не особо требовательна, но все же ждала большего.

Тем временем "Реал" в 10 матчах проиграл только "Атлетико" (1:3), а остальные выиграл. Лидер Мадрида Джуд Беллингем демонстрирует космическую эффективность - у него уже 8 голов и 3 ассиста.

Расклад сил на бумаге понятен, но как будет в реальной жизни - увидим 7 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Осасуна Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>