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Реал Мадрид - Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Реал Мадрид" - "Осасуна": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Garcia Sacristan/Anadolu Agency

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"Реал" после эффектной, хоть и непростой победы над "Наполи" в Лиге чемпионов примет записного середняка Ла Лиги.

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Начало сезона у "Осасуны" не задалось - команда выиграла только 1 из последних 5 матчей, а до этого вылетела из Лиги конференций от "Брюгге". Публика в Памплоне не особо требовательна, но все же ждала большего.

Тем временем "Реал" в 10 матчах проиграл только "Атлетико" (1:3), а остальные выиграл. Лидер Мадрида Джуд Беллингем демонстрирует космическую эффективность - у него уже 8 голов и 3 ассиста.

Расклад сил на бумаге понятен, но как будет в реальной жизни - увидим 7 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

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