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Реал Мадрид - Осасуна. Украинский голкипер попал в заявку сливочных
Заявка на матч Реал Мадрида
Фото: twitter.com/realmadrid
Сегодня в 17:15 встретятся "Реал Мадрид" и "Осасуна" на стадионе Сантьяго Бернабеу.
"Реал Мадрид" выиграл два последних поединка, победа над "Жироной" 3:0 вернула "сливочных" на первое место. Сможет ли "Реал" одолеть "Осасуну" - узнаем совсем скоро.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @Osasuna! #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/g0EXEn2oEu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 6, 2023
У "сливочных" не смогут сыграть сегодня Милитао, Гулер, Фернанндес, Куртуа и Алаба. В заявку попал Лунин, но выйдет ли он в старте - неизвестно.
После 8 туров у "Реала" 21 очко, у "Осасуны" - 10 очков.
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