Источник: Руководство Севильи недовольно работой Мендилибара

По информации As, руководство "Севильи" намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и сейчас находится в поисках нового наставника.

Причиной увольнения Мендилибара стали ненадлежащие результаты команды. Источник сообщает, что увольнение может произойти в ближайшую паузу на игры сборных при условии, если спортивному директору "Севильи" удастся найти подходящую замену.

Напомним, после восьми туров испанской Ла Лиги команда Мендилибара набрала 8 очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице.