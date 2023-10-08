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Источник: Руководство Севильи недовольно работой Мендилибара

Испания
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Хосе Луиса Мендилибара ждет увольнение

Источник: Руководство Севильи недовольно работой Мендилибара

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

По информации As, руководство "Севильи" намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и сейчас находится в поисках нового наставника.

Причиной увольнения Мендилибара стали ненадлежащие результаты команды. Источник сообщает, что увольнение может произойти в ближайшую паузу на игры сборных при условии, если спортивному директору "Севильи" удастся найти подходящую замену.

Напомним, после восьми туров испанской Ла Лиги команда Мендилибара набрала 8 очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

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В статье: Хосе Луис Мендилибар Севилья Ла Лига
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Источник:
AS

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