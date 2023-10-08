Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Руководство Севильи недовольно работой Мендилибара
Хосе Луиса Мендилибара ждет увольнение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto
По информации As, руководство "Севильи" намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и сейчас находится в поисках нового наставника.
Причиной увольнения Мендилибара стали ненадлежащие результаты команды. Источник сообщает, что увольнение может произойти в ближайшую паузу на игры сборных при условии, если спортивному директору "Севильи" удастся найти подходящую замену.
Напомним, после восьми туров испанской Ла Лиги команда Мендилибара набрала 8 очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях
- Тайсон: Как только Нганну попадет в челюсть Фьюри, бой будет завершен
- Бенфика одолела Эшторил, Трубин отыграл на ноль и получил неплохие баллы от статистических порталов
- 16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 11:19 Зарубежные Манчестер Сити – Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 16.08.2023
- 15:44 Зарубежные Забарного будет тренировать молодой топ из Испании. Он дружит с Хаби Алонсо, был капитаном у Бьелсы и подарил Райо два идеальных года
- 17:44 Зарубежные Севилья на год продлила контракт с чемпионским тренером Мендилибаром