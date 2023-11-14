Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал готов предложить Карвахалю новый контракт. Менди продадут в случае подписания Дэвиса
Реал уже работает над составом на следующий сезон
Даниэль Карвахаль может продлить соглашение с "Реалом". По информации Marca, мадридский клуб может предложить 31-летнему защитнику новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне в течение сезона. Напомним, действующее соглашение Карвахаля с "Реалом" истекает в 2025 году.
Также сообщается, что в случае подписания Альфонсо Дэвиса "Реал" готов расстаться с Ферланом Менди. В клубе обеспокоены частыми травмами француза. В частности, "Реал" рассматривает возможность подписания Дэвиса свободным агентом летом 2025 года, когда закончится его контракт с "Баварией" - тогда же закончится соглашение Менди со "сливочными".
Популярное сейчас
- Шовковский упростил футбол Динамо, Поч навязал свою игру Сити, Шахтер не собрался после Барсы. Обзор топ-матчей уик-энда
- Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы
- Стала известна предполагаемая дата боя Усик - Фьюри
- Жирона - единоличный лидер, Реал и Барса в тройке. Турнирная таблица Ла Лиги
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО