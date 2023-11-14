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Реал готов предложить Карвахалю новый контракт. Менди продадут в случае подписания Дэвиса

Испания

Реал уже работает над составом на следующий сезон

Реал готов предложить Карвахалю новый контракт. Менди продадут в случае подписания Дэвиса

UA-Футбол
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Даниэль Карвахаль может продлить соглашение с "Реалом". По информации Marca, мадридский клуб может предложить 31-летнему защитнику новый контракт, если он продолжит выступать на высоком уровне в течение сезона. Напомним, действующее соглашение Карвахаля с "Реалом" истекает в 2025 году.

Также сообщается, что в случае подписания Альфонсо Дэвиса "Реал" готов расстаться с Ферланом Менди. В клубе обеспокоены частыми травмами француза. В частности, "Реал" рассматривает возможность подписания Дэвиса свободным агентом летом 2025 года, когда закончится его контракт с "Баварией" - тогда же закончится соглашение Менди со "сливочными".

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Ферлан Менди
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Источник:
marca
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