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Модрич: Я буду продолжать отдавать все ради Реала

Испания
Обновлено

Для него важно быть частью "сливочных"

Модрич: Я буду продолжать отдавать все ради Реала

Фото: The Real Champs

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал, что для него означает мадридский клуб.

“Я буду продолжать отдавать все ради “Реала”. Этот клуб означает все для меня, это часть моей жизни и моей семьи.

"Реал" Мадрид – это способ существования. Я родился в Хорватии, но чувствую себя здесь как дома”, - сказал Модрич.

В этом сезоне хорват провел 647 минут в 15 матчах во всех турнирах. На его счету один ассист. В рамках Ла Лиги Модрич вышел в старте всего в 31% поединков.

Контракт 38-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона. Лука выступает за "Реал" с 2012 года.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
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