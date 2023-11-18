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Модрич: Я буду продолжать отдавать все ради Реала
Для него важно быть частью "сливочных"
Фото: The Real Champs
Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал, что для него означает мадридский клуб.
“Я буду продолжать отдавать все ради “Реала”. Этот клуб означает все для меня, это часть моей жизни и моей семьи.
"Реал" Мадрид – это способ существования. Я родился в Хорватии, но чувствую себя здесь как дома”, - сказал Модрич.
В этом сезоне хорват провел 647 минут в 15 матчах во всех турнирах. На его счету один ассист. В рамках Ла Лиги Модрич вышел в старте всего в 31% поединков.
Контракт 38-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона. Лука выступает за "Реал" с 2012 года.
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