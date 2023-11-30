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Родриго о конфликте с Месси: Не могу говорить об этом - Реал не позволяет

Испания
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Бразилец не стал комментировать конфликт с аргентинцем

Родриго о конфликте с Месси: Не могу говорить об этом - Реал не позволяет

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Родриго не стал комментировать конфликт с Лионелем Месси.

После матча Лиги чемпионов против "Наполи" (4:2) Родриго задали вопрос о конфликте с Месси.

"Не могу говорить об этом - "Мадрид" не позволяет", - ответил бразилец со смехом.

Напомним, перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия - Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах "Мараканы", у вингера "Реала" и форварда "Интер Майами" произошел конфликт.

Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал трусами игроков сборной Аргентины, которые ушли в раздевалку, говоря о задержке начала матча.

Месси ответил ему: "Заткнись, малыш". Лео также сказал: "Мы чемпионы мира. С чего это мы трусы?" Футболист "Реала" ответил экс-игроку "Барселоны": "Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл". После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.

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Источник:
marca
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