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Родриго о конфликте с Месси: Не могу говорить об этом - Реал не позволяет
Бразилец не стал комментировать конфликт с аргентинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Родриго не стал комментировать конфликт с Лионелем Месси.
После матча Лиги чемпионов против "Наполи" (4:2) Родриго задали вопрос о конфликте с Месси.
"Не могу говорить об этом - "Мадрид" не позволяет", - ответил бразилец со смехом.
Напомним, перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия - Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах "Мараканы", у вингера "Реала" и форварда "Интер Майами" произошел конфликт.
Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал трусами игроков сборной Аргентины, которые ушли в раздевалку, говоря о задержке начала матча.
Месси ответил ему: "Заткнись, малыш". Лео также сказал: "Мы чемпионы мира. С чего это мы трусы?" Футболист "Реала" ответил экс-игроку "Барселоны": "Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл". После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.
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