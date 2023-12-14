Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне: Трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие
Симеоне возглавляет Атлетико с конца 2011 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намекнул на возможный уход из мадридского клуба.
"Я хочу быть честным: трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб все еще может становиться лучше. Однако непросто помогать "Атлетико" прогрессировать в Европе из года в год. Хотя эта задача является одной из главных", - приводит слова Симеоне Sky Sports.
Симеоне возглавляет "Атлетико" с конца 2011 года. Аргентинский специалист был самым высокооплачиваемым тренером мира. Под его руководством мадридский клуб завоевал восемь трофеев.
Сейчас "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Матрасники" набрали 34 очка за 15 игр.
Популярное сейчас
- Заря – Брейдаблик. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги конференций
- Шахтер - лидер еврокубков по количеству переходов из группы Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы
- Неудача Шахтёра, счастливый конец для ПСЖ и номинация Гвардиолы. Главные новости за 13 декабря
- Сенсация или уже нет? Барселона - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО