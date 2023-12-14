Симеоне: Трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намекнул на возможный уход из мадридского клуба.

"Я хочу быть честным: трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб все еще может становиться лучше. Однако непросто помогать "Атлетико" прогрессировать в Европе из года в год. Хотя эта задача является одной из главных", - приводит слова Симеоне Sky Sports.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с конца 2011 года. Аргентинский специалист был самым высокооплачиваемым тренером мира. Под его руководством мадридский клуб завоевал восемь трофеев.

Сейчас "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Матрасники" набрали 34 очка за 15 игр.