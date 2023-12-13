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Симеоне: Я счастлив, что Атлетико и Лацио вышли в плей-офф
Главный тренер клуба поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями перед матчем 6-го группового этапа Лиги чемпионов.
"Я счастлив, что "Атлетико" и "Лацио" вышли в плей-офф. Лацио - это клуб, который я никогда не забуду. Из-за того, что он дал мне, когда я был игроком. И я его очень сильно люблю".
Напомним, что матч "Атлетико Мадрид" - "Лацио" состоится 13 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:atletico
Опубликовал: Екатерина Власова
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