Симеоне: Я счастлив, что Атлетико и Лацио вышли в плей-офф

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями перед матчем 6-го группового этапа Лиги чемпионов.

"Я счастлив, что "Атлетико" и "Лацио" вышли в плей-офф. Лацио - это клуб, который я никогда не забуду. Из-за того, что он дал мне, когда я был игроком. И я его очень сильно люблю".