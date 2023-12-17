Алаба получил повреждение в матче с Вильярреалом

Давид Алаба получил повреждение в сегодняшнем поединке с "Вильярреалом". Защитник повредил левую ногу в единоборстве с Жераром Морено. Его заменил Начо на 34-й минуте.

В настоящее время в лазарете "сливочных" находится 7 футболистов, среди которых Милитао, Куртуа, Карвахаль, Винисиус, Камавинта, Гюлер и Алаба.

К началу второго тайма подопечные Анчелотти побеждают оппонентов со счетом 2:0. Свои моменты реализовали Беллингем и Родриго.