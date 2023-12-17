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Алаба получил повреждение в матче с Вильярреалом

Испания
Обновлено

Очередная травма у сливочных

Алаба получил повреждение в матче с Вильярреалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид Алаба получил повреждение в сегодняшнем поединке с "Вильярреалом". Защитник повредил левую ногу в единоборстве с Жераром Морено. Его заменил Начо на 34-й минуте.

В настоящее время в лазарете "сливочных" находится 7 футболистов, среди которых Милитао, Куртуа, Карвахаль, Винисиус, Камавинта, Гюлер и Алаба.

К началу второго тайма подопечные Анчелотти побеждают оппонентов со счетом 2:0. Свои моменты реализовали Беллингем и Родриго.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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