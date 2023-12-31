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Журналист раскрыл травму Алабы, из-за которой его восстановление затянется
Сколько это займет времени - пока не известно
Фото: real-madrid.ru
Защитник "Реал Мадрида" Давида Алаба, помимо разрыва крестообразной связки, имеет поврежденный мениск и хрящ, Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в Х.
По данным источника, для восстановления хряща были сделаны микропроколы, из-за этого восстановление 31-летнего защитника затянется.
INFO: Además del ligamento cruzado, Alaba tiene afectado el menisco y el cartílago. Para tratar regenerar el cartílago, le han realizado micro perforaciones que favorecen la llegada de la sangre al tejido. Esto retrasará un poco la recuperación, pero es mucho mejor para la…— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) December 30, 2023
Напомним, Давид Алаба получил травму в матче против "Вильярреала". Тогда мадридский "Реал" выиграл со счетом 4:1.
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