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Журналист раскрыл травму Алабы, из-за которой его восстановление затянется

Испания
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Сколько это займет времени - пока не известно

Журналист раскрыл травму Алабы, из-за которой его восстановление затянется

Фото: real-madrid.ru

Новина українською

Защитник "Реал Мадрида" Давида Алаба, помимо разрыва крестообразной связки, имеет поврежденный мениск и хрящ, Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в Х.

По данным источника, для восстановления хряща были сделаны микропроколы, из-за этого восстановление 31-летнего защитника затянется.

Напомним, Давид Алаба получил травму в матче против "Вильярреала". Тогда мадридский "Реал" выиграл со счетом 4:1.

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Давид Алаба
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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