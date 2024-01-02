Анчелотти: Кроос, Начо и Модрич могут сами решить относительно своего будущего

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал окончание контракта с Тони Кроосом, Начо и Лукой Модричем.

"Они могут сами решить, что они будут делать. Мы позволим им выбрать, хотят ли они остаться в клубе или уйти. Наше будущее на верном пути со многими талантливыми футболистами."