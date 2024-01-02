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Анчелотти: Кроос, Начо и Модрич могут сами решить относительно своего будущего

Испания

Итальянец высказался об окончании контракта с легендарными футболистами

Анчелотти: Кроос, Начо и Модрич могут сами решить относительно своего будущего

rea lmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал окончание контракта с Тони Кроосом, Начо и Лукой Модричем.

"Они могут сами решить, что они будут делать. Мы позволим им выбрать, хотят ли они остаться в клубе или уйти. Наше будущее на верном пути со многими талантливыми футболистами."

У многих игроков одновременно заканчивается контракт с мадридским "Реалом", соглашение действует до июня 2024 года.

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Тони Кроос Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Начо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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