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Анчелотти: Кроос, Начо и Модрич могут сами решить относительно своего будущего
Итальянец высказался об окончании контракта с легендарными футболистами
rea lmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал окончание контракта с Тони Кроосом, Начо и Лукой Модричем.
"Они могут сами решить, что они будут делать. Мы позволим им выбрать, хотят ли они остаться в клубе или уйти. Наше будущее на верном пути со многими талантливыми футболистами."
У многих игроков одновременно заканчивается контракт с мадридским "Реалом", соглашение действует до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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