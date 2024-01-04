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Симеоне - о 3:4 от Жироны: Мы не были столь же напористы, как они
Диего дал оценку матчу с Жироной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Симеоне оценил поражение от "Жироны" (3:4) в Ла Лиге.
"Я всегда смотрю на положительные аспекты. Мы начали не лучшим образом, соперник был лучше в течение 30 минут, но мы прекрасно провели второй тайм и смогли сравнять счет (3:3). Мы прилагали огромные усилия, поэтому пришлось делать замены - я видел, что игроки очень устали.
Плохо, что проиграли, тем более конкуренту в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Мы не были настолько же напористы, как они. Мы были недостаточно надежны в обороне, чтобы предотвратить их голевые атаки. Поздравляем соперника, это был великолепный матч.
Отставание в чемпионской гонке? Я не заглядываю дальше, чем ближайший кубковый матч [с "Луго"]. Прошло столько лет, и ничего в этом плане не меняется", - сказал главный тренер "Атлетико".
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