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Симеоне: Есть все основания полагать, что Жирона станет чемпионом Испании

Испания

Сегодня Атлетико сыграет с Жироной

Симеоне: Есть все основания полагать, что Жирона станет чемпионом Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о сопернике своей команды по предстоящему выездному матчу 19-го тура испанской Ла Лиги - "Жироне".

"Жирона" проводит необычный сезон, и есть все основания полагать, что она станет чемпионом. Тренер с очень четкими идеями, и теперь у него есть команда с отличной идеей, в которой много эффективных игроков в атаке. Они сильны. Они стремятся к максимуму, отличная команда - молодость, свежесть со скамейки запасных", - приводит слова Симеоне Marca.

"Жирона" в 18 стартовых турах чемпионата Испании набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующему "Реалу" только по результатам личной встречи. 3 января мадридский "Атлетико" сыграет против команды из одноименного каталонского городка на выезде.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Жирона
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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