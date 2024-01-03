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Симеоне: Есть все основания полагать, что Жирона станет чемпионом Испании
Сегодня Атлетико сыграет с Жироной
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о сопернике своей команды по предстоящему выездному матчу 19-го тура испанской Ла Лиги - "Жироне".
"Жирона" проводит необычный сезон, и есть все основания полагать, что она станет чемпионом. Тренер с очень четкими идеями, и теперь у него есть команда с отличной идеей, в которой много эффективных игроков в атаке. Они сильны. Они стремятся к максимуму, отличная команда - молодость, свежесть со скамейки запасных", - приводит слова Симеоне Marca.
"Жирона" в 18 стартовых турах чемпионата Испании набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующему "Реалу" только по результатам личной встречи. 3 января мадридский "Атлетико" сыграет против команды из одноименного каталонского городка на выезде.
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