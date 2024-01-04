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Альваро Мората прокомментировал поражение Атлетико от Жироны
Атлетико проиграл Жироне со счетом 3:4
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората высказался о выездном поражении своей команды от "Жироны".
"У нас был шанс выиграть, но в итоге мы проиграли. Теперь нам нужно снова взглянуть на свою игру и улучшить ее, это всегда можно сделать. У нас есть еще два турнира, и мы должны довести их до конца, нет времени сетовать, сетовать или думать о сегодняшнем матче.
Мы хотели победить, начать год с хорошего результата, но не получилось - так давайте начнем с кубкового матча, а затем разыграем титул в Суперкубке. Нам нужно улучшить свою игру, и уже завтра мы продолжим тренироваться с этой целью", - передает слова Мораты официальный сайт "Атлетико".
Матч 19-го тура Ла Лиги "Жирона" - "Атлетико" завершился победой хозяев поля со счетом 4:3 с решающим голом в добавленное время. Нападающий гостей Альваро Мората оформил хет-трик, забив все голы своей команды. 6 января "Атлетико" встретится в гостях с "Луго" в рамках Кубка Испании, 10 января "матрасников" ждет полуфинальный матч Суперкубка Испании с мадридским "Реалом".
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