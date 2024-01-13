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Клубы из Саудовской Аравии продолжают приглашать Модрича. Известны подробности

Испания

Хорват ничего не комментирует

Клубы из Саудовской Аравии продолжают приглашать Модрича. Известны подробности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы из Саудовской Аравии продолжают приглашать полузащитника "Реал Мадрида" Лука Модрича в свою лигу. Об этом сообщает As.

Как передает As, заинтересованность представителей из Саудовской Аравии к хорвату началась с прошлого года. Тогда один клуб из Высшей Саудовской лиги предложил 300 миллионов евро за три сезона, на что Модрич ответил "нет". Сейчас же клубы снова активизировались с предложениями к 38-летнему футболисту.

Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с августа 2012 года. За это время он забил 38 голов и отдал 79 результативных передач в 537 матчах.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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