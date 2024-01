Кубок короля. Атлетик — Барселона 4:2. Братья Уильямс выбивают чемпиона

Эль Класико в Бильбао полностью оправдало ожидания. Матч напоминал голевые качели, а завершился сенсацией — что еще надо нейтральному фану?

"Атлетик" стартовал сразу с гола — массированная атака завершилась расстрелом ворот Гурусетой.

Вскоре Горка мог делать счет 2:0, и к тому же "Барса" потеряла из-за травмы Алекса Бальде. Хуже старта и придумать сложно, но что было дальше? Каталонцы собрались и отреагировали.

8 - Spanish players from Europe's top five leagues with the most assists this season in all competitions: 9⃣ Álex Grimaldo 8⃣ Pablo Sarabia 8⃣ NICO WILLIAMS 8⃣ Álex Baena Lion. pic.twitter.com/yuUyNwx25P

Левандовский накрыл Берчиче в его же вратарской, и от ноги поляка мяч отскочил в ворота. Курьезный гол, но он дал гостям кислород. Уже через 6 минут Ламин Ямаль подтвердил свой талант отличным сольным проходом и ударом а-ля Роббен — 1:2.

Но что было дальше? Теперь уже "Атлетик" взялся за ум и пошел вперед. Сансет расстреливал ворота перед перерывом, но попал в Пенью, а вот в начале второй половины головой четко замкнул навес от Нико. Френки отзащищался на два с минусом.

Со счета 2:2 отрезки доминирования на поле сменились монотонной, равной игрой. У басков очень опасно, но чуточку мимо пробивали Гурусета и Нико; "Барса" отвечала шансами Ямаля, но 16-летний парень не забивал даже в пустые. Ну, и борьбу тоже отмечать надо — матч был жестким, интенсивным, никто не убирал ног. Араухо по-капитански доиграл матч даже с травмой — ему заморозили и перемотали колено после стыка. "Сан-Мамес" из уважения аплодировал и ему, и Бальде, который покидал поле с помощью врачей.

3 - Three of Barcelona's five shots on target in the 90 minutes against Athletic were taken by Lamine Yamal (two by Robert Lewandowski). Courage. pic.twitter.com/EauftG9y8h