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Кубок короля. Атлетик — Барселона 4:2. Братья Уильямс выбивают чемпиона
Иньяки не прогадал с чартером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
Эль Класико в Бильбао полностью оправдало ожидания. Матч напоминал голевые качели, а завершился сенсацией — что еще надо нейтральному фану?
"Атлетик" стартовал сразу с гола — массированная атака завершилась расстрелом ворот Гурусетой.
Вскоре Горка мог делать счет 2:0, и к тому же "Барса" потеряла из-за травмы Алекса Бальде. Хуже старта и придумать сложно, но что было дальше? Каталонцы собрались и отреагировали.
8 - Spanish players from Europe's top five leagues with the most assists this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024
9⃣ Álex Grimaldo
8⃣ Pablo Sarabia
8⃣ NICO WILLIAMS
8⃣ Álex Baena
Lion. pic.twitter.com/yuUyNwx25P
Левандовский накрыл Берчиче в его же вратарской, и от ноги поляка мяч отскочил в ворота. Курьезный гол, но он дал гостям кислород. Уже через 6 минут Ламин Ямаль подтвердил свой талант отличным сольным проходом и ударом а-ля Роббен — 1:2.
Но что было дальше? Теперь уже "Атлетик" взялся за ум и пошел вперед. Сансет расстреливал ворота перед перерывом, но попал в Пенью, а вот в начале второй половины головой четко замкнул навес от Нико. Френки отзащищался на два с минусом.
Со счета 2:2 отрезки доминирования на поле сменились монотонной, равной игрой. У басков очень опасно, но чуточку мимо пробивали Гурусета и Нико; "Барса" отвечала шансами Ямаля, но 16-летний парень не забивал даже в пустые. Ну, и борьбу тоже отмечать надо — матч был жестким, интенсивным, никто не убирал ног. Араухо по-капитански доиграл матч даже с травмой — ему заморозили и перемотали колено после стыка. "Сан-Мамес" из уважения аплодировал и ему, и Бальде, который покидал поле с помощью врачей.
3 - Three of Barcelona's five shots on target in the 90 minutes against Athletic were taken by Lamine Yamal (two by Robert Lewandowski). Courage. pic.twitter.com/EauftG9y8h— OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024
В таком ключе матч и перешел в экстра-таймы. Кажется, обе стороны этого ждали, но лучше готовыми были именно баски. Они бежали вперед, обостряли, а вот "Барса" больше тянула время.
И нет, она не выстояла. Решающий гол после ошибки Серхи Роберто провел Иньяки Уильямс, который ради участия в Класико заказал чартер из Кот-д'Ивуара, где его Гана играла на КАН. Ну, а финальную точку поставил его брат Нико. Поразительная история! И поразительный "Атлетик", который не только в Кубке вышел в полуфинал, но в Ла Лиге борется с "Барсой" и "Атлетико" за ТОП-3. Эрнесто Вальверде, браво!
Тем временем "Барса" должна просто пережить этот сезон. Старики уже не могут, юноши пока не тянут. Надо ждать, пока Ямаль, Кубарси, Форт повзрослеют, другого рецепта нет.
105+2'—Athletic Bilbao 3-2 Barcelona (Iñaki Williams)— B/R Football (@brfootball) January 24, 2024
120+1'—Athletic Bilbao 4-2 Barcelona (Nico Williams)
Williams brothers getting it done ???? pic.twitter.com/WXWceYr8mL
1/4 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" - 4:2
Голы: Гурусета, 1, Сансет, 48, Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 — Левандовский, 26, Ямаль, 32
"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ (де Маркос, 90), Вивиан, Паредес, Берчиче — Прадос (Эррера, 90), Весга (Унаи Гомес, 46, Хаурегисар, 105) — Аду (Уильямс, 59), Сансет, Нико Уильямс — Гурусета (Вильялибре, 73)
"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен (Кубарси, 70), Бальде (Форт, 23) — Педри (Роберто, 99), Гюндоган, де Йонг — Ямаль (Гуйю, 105), Левандовский (Жоау Феликс, 78), Ферран Торрес
Предупреждения: Сансет, 36, Прадос, 82, Эррера, 109 — Кристенсен, 17, Ферран Торрес, 82, Форт, 84, Ямаль, 95, де Йонг, 115, Роберто, 117
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