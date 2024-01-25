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Кубок короля. Атлетик — Барселона 4:2. Братья Уильямс выбивают чемпиона

Испания

Иньяки не прогадал с чартером

Кубок короля. Атлетик — Барселона 4:2. Братья Уильямс выбивают чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Эль Класико в Бильбао полностью оправдало ожидания. Матч напоминал голевые качели, а завершился сенсацией — что еще надо нейтральному фану?

"Атлетик" стартовал сразу с гола — массированная атака завершилась расстрелом ворот Гурусетой.

Вскоре Горка мог делать счет 2:0, и к тому же "Барса" потеряла из-за травмы Алекса Бальде. Хуже старта и придумать сложно, но что было дальше? Каталонцы собрались и отреагировали.

Левандовский накрыл Берчиче в его же вратарской, и от ноги поляка мяч отскочил в ворота. Курьезный гол, но он дал гостям кислород. Уже через 6 минут Ламин Ямаль подтвердил свой талант отличным сольным проходом и ударом а-ля Роббен — 1:2.

Но что было дальше? Теперь уже "Атлетик" взялся за ум и пошел вперед. Сансет расстреливал ворота перед перерывом, но попал в Пенью, а вот в начале второй половины головой четко замкнул навес от Нико. Френки отзащищался на два с минусом.

Со счета 2:2 отрезки доминирования на поле сменились монотонной, равной игрой. У басков очень опасно, но чуточку мимо пробивали Гурусета и Нико; "Барса" отвечала шансами Ямаля, но 16-летний парень не забивал даже в пустые. Ну, и борьбу тоже отмечать надо — матч был жестким, интенсивным, никто не убирал ног. Араухо по-капитански доиграл матч даже с травмой — ему заморозили и перемотали колено после стыка. "Сан-Мамес" из уважения аплодировал и ему, и Бальде, который покидал поле с помощью врачей.

В таком ключе матч и перешел в экстра-таймы. Кажется, обе стороны этого ждали, но лучше готовыми были именно баски. Они бежали вперед, обостряли, а вот "Барса" больше тянула время.

И нет, она не выстояла. Решающий гол после ошибки Серхи Роберто провел Иньяки Уильямс, который ради участия в Класико заказал чартер из Кот-д'Ивуара, где его Гана играла на КАН. Ну, а финальную точку поставил его брат Нико. Поразительная история! И поразительный "Атлетик", который не только в Кубке вышел в полуфинал, но в Ла Лиге борется с "Барсой" и "Атлетико" за ТОП-3. Эрнесто Вальверде, браво!

Тем временем "Барса" должна просто пережить этот сезон. Старики уже не могут, юноши пока не тянут. Надо ждать, пока Ямаль, Кубарси, Форт повзрослеют, другого рецепта нет.

1/4 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 4:2

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 48, Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 — Левандовский, 26, Ямаль, 32

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ (де Маркос, 90), Вивиан, Паредес, Берчиче — Прадос (Эррера, 90), Весга (Унаи Гомес, 46, Хаурегисар, 105) — Аду (Уильямс, 59), Сансет, Нико Уильямс — Гурусета (Вильялибре, 73)

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен (Кубарси, 70), Бальде (Форт, 23) — Педри (Роберто, 99), Гюндоган, де Йонг — Ямаль (Гуйю, 105), Левандовский (Жоау Феликс, 78), Ферран Торрес

Предупреждения: Сансет, 36, Прадос, 82, Эррера, 109 — Кристенсен, 17, Ферран Торрес, 82, Форт, 84, Ямаль, 95, де Йонг, 115, Роберто, 117

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Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании-2024
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1 голосов
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
25.01.2024 в 01:53
Было время, когда барсукам Вальверде был плох. Было время, когда они очень хотели Хави. А мечты иногда сбываются. Вот и "сбылась мечта ид*иота",- это не моя фраза, а Остапа Бендера.
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Комментарии 18
metall5291 (Kharkiv)
25.01.2024 в 01:53
Было время, когда барсукам Вальверде был плох. Было время, когда они очень хотели Хави. А мечты иногда сбываются. Вот и "сбылась мечта ид*иота",- это не моя фраза, а Остапа Бендера.
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0
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:46
- Оскар, мы сегодня доминировали? - Да как тебе сказать, брат... местами.
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trafalgar (Запорожье)
25.01.2024 в 01:31
В какой же блевотный футбол играет Барселона
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:42
и ссыкливый хавина тики-срака, пора его уходить
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:24
Ямал красавец!
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trafalgar (Запорожье)
25.01.2024 в 01:32
Переоценен
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:39
да, есть такое, но гол сегодня положил мясистый
 
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metall5291 (Kharkiv)
25.01.2024 в 01:23
Молодцы баски, загнали в нору барсуков. Как там с треблом? В общем молодцы, а Иньяки Вильямс - в квадрате.
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:22
Хави: "Когда я приду в Барсу, я полностью поменяю медперсонал. Пора прекращать это безобразие с бесконечным потоком травм."
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denis_m
25.01.2024 в 01:20
Суперкубок - Кубок -Чемпіонат (-8до лідера) під величезним питаннямЛЧ сумніваюсьБезтрофейний сезончик
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1
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Spokoyno (Київ)
25.01.2024 в 01:15
На жаль мої передбачення збулися. Барселона менше двох не забила, а пропустила... Погнали в атаку та попали... Дійсно все міг та повинен був вирішувати юнак в основний час, але класу не вистачило. На один турнір менше. Ще потрібно дивитися, скільки захисників після цієї бойні втратили.
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1
2
metall5291 (Kharkiv)
25.01.2024 в 01:27
Що ж ви , дядьку. у такий час , за хвутбол уболіваєте. не соромно? А корова (чи то борсук) таки сконала. Мої співчуття.
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0
1
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:13
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1
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.01.2024 в 01:13
Щирі вітання барселонцям з вильотом реала і жирони , ви кращі ! Ксаві красава !
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2
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Zidane5 (Одесса)
25.01.2024 в 01:12
Баски прости красавчики ! По делу прошли . Атмосфера на стадионе топовая просто была. Гюндоган в шоке куда он попал
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3
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:12
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0
1
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Romantíco777 (Alicante)
25.01.2024 в 01:10
Выходит утром Дуриан Кива из палаты и видит, что санитар его заблеванную рубашку чистит! "Неудобно как-то", - думает Дариан - "И слух по больнице ведь может пойти, что впотребляет Дуриан слишком много галоперидола. Подходит он к санитару и решил отмазаться: "Представляешь, дружок, было у нас вчера сектанское собрание , так там один Барселиниус так боярышника нажрался, что всю рубашку мне заблевал."Отвечает ему санитар: " Какой подлец, так я смотрю он не только твою рубашку заблевал, он тебе еще и в штаны наделал!!!"Чтобы неповадно было смеяться с неудачи Реала в кубке!!!
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5
1
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 01:31
Юродивый?
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