Симеоне - о 0:1 от Атлетика: Мы провели хороший матч, но ошибки дорого обходятся в Кубке

Диего Симеоне оценил поражение "Атлетико" от "Атлетика" (0:1). Команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании.

"Думаю, в целом мы провели хороший матч, но ошибки дорого обходятся в кубковых играх. Мы очень хорошо отработали первый тайм, а второй тайм - еще лучше, много времени проводили на половине поля соперника. Мы не реализовали голевые моменты, но не стоит переживать, такое бывает.

У соперника преимущество, теперь они будут играть дома, при своих болельщиках, но мы сделаем все возможное для победы. Это футбол, все может случиться", - сказал главный тренер "Атлетико".