Кубок короля. Атлетико — Атлетик 0:1. Большой день для басков

"Атлетик" обыграл "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка короля.

Это был матч очень высокой интенсивности. Команды бегали быстро, боролись много и жестко. При этом в атаках баски были конкретнее.

Они открыли счет на 25-й минуте благодаря пенальти — это Прадос заставил сфолить Рейнилду, а Беренгер с точки развел мяч и Облака по разным углам.

У "Атлетико" в ответ были только полумоменты, вроде удара Депая после ошибки Агирресабалы.

"Матрасники" попытались еще взвинтить темп и перехватить инициативу на старте второго тайма, но опять не хватило главного — остроты. "Атлетик" трещал, кряхтел, но держался. Ему помогала свежесть — баски отдыхали на два дня больше.

15 - @AthleticClub have scored 15 goals in six games this season in the Spanish Cup, their best tally in a single edition of this competition since 2011/12 (17 in nine games). Prolific.#AtletiAthletic pic.twitter.com/UYD1OZqSWJ — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2024

По итогу как и в первой половине, во второй "Матрасники" не имели стопроцентных шансов — только заблокированный перед воротами удар Корреа и еще пенальти на последних минутах, который отменили из-за офсайда.

В это же время баски, даже проведя 45 минут на своей половине, создали голевой шанс — это Вильялибре чудом не добил мяч после удара Унаи Гомеса и сэйва Облака.

Ответный матч команды проведут 29 февраля в Бильбао, и для "Матрасников" тут нет хороших новостей. "Атлетик" на "Сан-Мамесе" гораздо сильнее, чем в гостях, это общепризнанный факт.

1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Беренгер, 25 (с пенальти)

"Атлетико": Облак — Савич, Витсель, Рейнилду (Эрмосо, 46) — Молина (Льоренте, 58), де Пауль, Коке, Барриос (Корреа, 73), Самуэл Лино (Рикельме, 84) — Гризманн, Депай (Мората, 58)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче — де Галларета, Прадос (Эррера, 61) — Уильямс (Весга, 85), Сансет (Унаи Гомес, 53), Беренгер (Йерай, 85) — Гурусета (Вильялибре, 53)

Предупреждения: Рейнилду, 23, де Пауль, 83 — Прадос, 37, Вивиан, 45+2, Унаи Гомес, 71, де Галларета, 90+7