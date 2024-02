Кубок короля. Атлетико — Атлетик 0:1. Большой день для басков

"Атлетик" обыграл "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка короля.

Это был матч очень высокой интенсивности. Команды бегали быстро, боролись много и жестко. При этом в атаках баски были конкретнее.

Они открыли счет на 25-й минуте благодаря пенальти — это Прадос заставил сфолить Рейнилду, а Беренгер с точки развел мяч и Облака по разным углам.

У "Атлетико" в ответ были только полумоменты, вроде удара Депая после ошибки Агирресабалы.

"Матрасники" попытались еще взвинтить темп и перехватить инициативу на старте второго тайма, но опять не хватило главного — остроты. "Атлетик" трещал, кряхтел, но держался. Ему помогала свежесть — баски отдыхали на два дня больше.

15 - @AthleticClub have scored 15 goals in six games this season in the Spanish Cup, their best tally in a single edition of this competition since 2011/12 (17 in nine games). Prolific.#AtletiAthletic pic.twitter.com/UYD1OZqSWJ