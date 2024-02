Сын против отца, фанаты против Рамоса и где найти 50 млн: гегемон Лиги Европы скатился к борьбе за выживание

Бедствие во всех турнирах

После 23 туров Ла Лиги "Севилья" занимает 15-е место, на 3 очка опережая зону вылета.

У "Нервиона" десятый показатель по забитым голам (29), однако четвертая худшая оборона (37). Слабее тыл только у "Гранады", "Альмерии" и "Вильярреала".

В Лиге чемпионов "Севилья" стала единственной испанской командой, вылетевшей по итогам группового раунда, а еще единственной сеяной, не одержавшей в шести матчах ни одной победы. И это в группе с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».

Также "Севилья" вылетела и из Кубка короля - в четвертьфинале проиграли на поле "Атлетико" (0:1).

В прошлом туре команда Кике Санчеса Флореса одолела "Райо Вальекано" 2:1, и это ее первая победа в Ла Лиге с 19 декабря. Между этими матчами были 4 поражения, ничья и уже упомянутый вылет из Кубка.

Болельщики освистывают команду на всех домашних матчах. Дошло до того, что самые агрессивные выходят прямо на поле, чтобы "напихать" игрокам - Серхио Рамос столкнулся с этим после провала с Бильбао.

"Проявите немного уважения, мы говорим. Немного уважения к слушателям и к СМИ. Замолчите сейчас же!" – конечно, никто не умолк.

Более того, разъяренная толпа подстерегла под стадионом Каролину Алес, члена Совета директоров и дочь бывшего президента Роберто Алеса. «Уходи, ты ведешь нас к краху», «Над нами уже смеются!», «Вон из Севильи!» – она услышала так много, что вместе с другими членами Совета директоров подала в суд на нападавших.

Каролину легко понять, но ясно также, что это не поможет.

Новый президент

Им в разгар кризиса 4 января стал Хосе Мария Дель Нидо Карраско.

На посту он заменил Пепе Кастро, возглавлявшего клуб последние 10 лет и выигравшего с ним три Лиги Европы.

И нет, это не обычное дело, как подали многие СМИ. За этим скрывается еще один, институциональный кризис.

Каждый в Севилье знает Хосе Марию Дель Нидо Бенавенте — легендарного босса, выведшего клуб в Европу в нулевые, а в 2013-м севшего в тюрьму за махинации с недвижимостью в Марбелье. Так вот он вышел и снова хочет власти.

Для контекста "Севильей" руководят не сосьос, как в "Реале" или "Барселоне", а консорциум больших семей. Кастро возглавляет одну группу – Sevillistas de Nervión SA; Дель Нидо объединяет остальные. В 2019 году они заключили пакт, чтобы не допустить в клуб американский капитал. Согласно его условиям, Кастро должен был доработать президентом до 2023-го, а затем пост отходил семье Дель Нидо. Под договором подписались все — в том числе Дель Нидо Карраско, старший сын и наследник династии.

Впрочем, старик Дель Нидо – это Трамп от футбола; он говорит одно, делает другое, и в своих глазах всегда прав. Уже вскоре он изменил мнение и захотел все переиграть - и тогда сын сказал «нет».

Возник раскол, оба подали в суд, а тот решил, что семью Дель Нидо отныне должен представлять младший, поскольку утвержденный договор следует выполнять.

“Все, что делает мой сын в клубе, это повышает себе зарплату. Он делает все, что ему вздумается. У него только 161 акция, тогда как у меня — 27 тысяч, но при этом я без полномочий!” – жалуется старший.

Это действительно фарс — мажоритарный пакет Дель Нидо Бенавенте блокирован, и от имени семьи Дель Нидо будет править его сын, у которого акций почти нет.

Будет ли такое правление легитимным? Юридически – да, но главным мерилом для фанов станет результат.

Секрет Мендилибара

Вы скажете, как в этом хаосе Мендилибар выиграл для "Севильи" Лигу Европы в мае?

Ну, во-первых, это был безумный фарт – вспомните хотя бы "Олд Траффорд".

Во-вторых, баскский тренер выжал абсолютно все из Ивана Ракитича, Хесуса Наваса, Фернандо, Папу Гомеса. Де-факто он завершил им карьеры — такова была цена трофея.

Также в «Севилье» еще был Мончи, который оперативно подыскал под стиль Мендилибара рубак, как Пап Гуйе и Брайан Хиль.

Ну, и наконец, эта команда имела только "вариант А", заключавшийся в бешеном давлении на оппонентов через фланги все 90 минут. Это годится для спринта, но через 5-6 месяцев свои устают, а чужие привыкают.

Уже текущий сезон показал, что никакого долгосрочного плана у Мендилибара не было. Тренер превратился в манекена, как только у команды не стало сил прессинговать впятером у чужих ворот. Ну, а придумать что-то элегантное - это не к специалисту, в чьем резюме "Эйбар", "Алавес", "Леванте", "Осасуна".

Таким образом, Мендилибар выиграл для "Севильи" трофей, но также приложился к тому, что сейчас она стоит как вкопанная.

Без денег

Не реанимировали команду и пришедшие следом Диего Алонсо и Кике Санчес Флорес.

Особенно громко провалился уругваец – с ним команда не выиграла ни одного из 13 матчей в Примере и ЛЧ.

Зачем его вообще звали? Super Deporte писала, что другие кандидаты отказались, изучив предварительно внутреннюю кухню "Севильи". Частично легитимный президент; игроки, как выжатые лимоны; Мончи, который годами спасал клуб своими находками, но теперь и он сделал ноги в АПЛ.

Ну, и ко всему – долги. Здесь "Севильи" далеко до "Барселоны", но ошибку она совершила ту же - раздула бюджет незадолго до пандемии. Идеей-фикс президента Кастро была борьба с "Атлетико" за статус третьей силы - под нее клуб подписывал Ламелу, Иско, Сусо, Гуделя, Ракитича и других звезд.

Когда же грянул кризис, что было делать? Деньги на зарплаты ссужали, и так собрали более 100 млн евро долга, из которых 50 млн нужно выплатить в 2024 году.

"Мы потеряли деньги, потому что были очень амбициозными в спортивном плане", - говорит Дель Нидо Карраско. “Зарплатный бюджет за прошлый сезон был самым большим в истории клуба — аж 202 млн. Мы инвестировали немало денег, поскольку нам нужны были по два игрока высокого уровня на каждую позицию. Но мы и ошибались. Мы инвестировали 40 млн в футболистов, которые не играли за нас из-за неэффективных спортивных решений или низкой производительности”.

Ясно, о ком идет речь. В текущей Ла Лиге у Сусо 1+3, у Ламелы 2+0, у Янузая вообще нули. Дуэт центрбеков Ньянзу — Маркао, задумывавшийся основным, в сумме не сыграл и половины матчей. За Доди Лукебакио заплатили 10 млн, а он забил 2 гола.

Все они, а еще Оливер, Соу, Сумаре — балласт, который нужно сбрасывать для оптимизации расходов.

Кроме того, «Севилья» не найдет 50 млн без продажи своего последнего крупного актива — Юсефа Эн-Несири.

А если все это выполнить, и команда вылетит из элиты — знаете, что сделает из Дель Нидо Карраско его неугомонный отец?

Вот поэтому топовые тренеры и обходят "Писхуан". Поэтому и Мончи сбежал. Никто не хочет в это влезать.

Потребность выдохнуть

Об этом пишет Marca, и с этим согласны мы.

Слишком долго "Севилья" не брала пауз, претендуя на каждую Лигу Европы, словно гранд с бездонным бюджетом.

Где взять кадры? Мончи что-нибудь придумает. А если нет? Ну тогда возьмем еще один кредит. И так из года в год.

От такой жизни появлялись новые титулы, но без намека на устойчивое развитие. Если "Реал Сосьедад", "Валенсия", "Осасуна" ежегодно вводят в состав по 3-4 воспитанника, на которых впоследствии зарабатывают миллионы, то для "Нервиона" каждое новое трансферное окно - это бой, от которого зависит все.

К академии здесь никому нет дела. В 2016-18 годах дубль "Севильи" играл в Сегунде, но никто из него не получил шанса в основе.

“Я помню тот год как самое лучшее, что случилось со мной в моей карьере. Я чувствовал и ценил то, что имел. Но я понимал, что должен уйти, ведь не видел никаких вариантов перейти в первую команду”, - вспоминал Давид Кармона. Сейчас он играет в Греции; Марк Гуаль и Иви Лопес – в Польше; Феде - за "Кадис"; Диего Гонсалес - за "Эльче".

В текущем сезоне подрастает новое поколение, и Исаак Ромеро уже наиграл на песню от трибун, но нового контракта нет. Также другой воспитанник "Севильи" Хосе Анхель Кармона играет за "Хетафе" в аренде, а не дома, пока на ворота клуб покупает Эрьяна Нюланда, игнорируя местного парня Альберто Флореса.

"Идея состоит в том, чтобы вернуться к более умной трансферной модели, сосредоточившись на молодежи, которая может предложить высокие результаты и прирост капитала в будущем", - говорит Дель Нидо Карраско.

И если так, начать ему нужно с доверия к местным. Давным-давно именно они впервые прославили "Севилью" – Рейес, Пуэрта, Навас, Рамос.

Кроме того, пора уже завершить проект реконструкции стадиона, ведь даже соседний Бетис зарабатывает на matchday на 30% больше.

Никаких крупных покупок – только выплата долгов и закладка фундамента на будущее.

Один человек точно будет против — это Дель Нидо Бенавенте, который так жаждет власти, что до сих пор не видел внука из-за ссоры с его отцом. Впрочем, это можно пережить, если не наломать дров и, прежде всего, не вылететь по итогам сезона.

Ну, а относительно нового рывка в Европу — интуиция подсказывает следить за Мончи. Сейчас легендарный директор в "Астон Вилле", но он плоть от плоти Севильи, и однажды обязательно объявит о возвращении — это и станет сигналом, что "Нервион" снова готов к большим сражениям.