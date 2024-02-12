Примера. Альмерия — Атлетик 0:0. Ничья в пользу Барсы и Атлетико

"Жирона", "Барса" и "Атлетико" ранее потеряли очки в этом туре, и вот наступил черед "Атлетика" из Бильбао.

По правде, баскам банально не хватило сил. Они отдали все неделю назад в полуфинале Кубка, и сегодня выглядели выжатыми лимонами. Это и не позволило им победить соперника, который вдобавок сыграл неожиданно настойчиво.

В первом тайме моментов было больше. Лучший — это удар Паредеса головой, который чудом отбил Масимиану. Также у Бильбао запомнились попытки Иньяки. "Альмерия" отвечала шансами Пубиля и Лосано, но это было не так остро.

Ну, а в начале второй половины Рамазани завалил де Маркоса, заработал красную — и после этого "Альмерия" сумела обострить всего раз, в концовке, но Милованович все запорол.

А что "Атлетик"? Он честно пытался реализовать численное большинство, давил, атаковал, делал это так медленно и предсказуемо, что лишь раз попал в каркас и на этом все.

В таблице после ничьей у басков стало 46 очков — это 5-е место. У "Атлетико" - 48, у "Барсы" - 51. Касательно "Альмерии", то она все еще без побед в этом сезоне — 7 баллов и 20-я строчка.

24-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетик" - 0:0

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович, Сентельес (Бруно Ланга, 66) — Баба, Лопи (Мелеро, 48) — Аррибас (Эмбарба, 66), Робертоне, Рамазани — Лосано (Милованович, 66)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Йерай, Паредес, Берчиче — де Галларета (Сансет, 66), Весга (Эррера, 66) — Уильямс, Унаи Гомес (Муньяин, 46), Беренгер (Аду, 74) — Вильялибре (Рауль Гарсия, 46)

Предупреждения: Рамазани, 27, Пубиль, 34. Мелеро, 89 — Сансет, 84

Удаление: Рамазани, 53