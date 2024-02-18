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Маркос Алонсо может бесплатно перейти в Атлетико
А Барселоне нужны деньги...
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо может присоединиться к составу "Атлетико" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.
Учитывая, что у игрока летом истекает срок действия контракта, мадридцы могут рассчитывать на бесплатный переход.
В этом сезоне Алонсо имеет в активе всего 7 матчей. К проблемам с игровым временем добавилась еще и травма.
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Источник:MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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