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Маркос Алонсо может бесплатно перейти в Атлетико

Испания

А Барселоне нужны деньги...

Маркос Алонсо может бесплатно перейти в Атлетико

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо может присоединиться к составу "Атлетико" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.

Учитывая, что у игрока летом истекает срок действия контракта, мадридцы могут рассчитывать на бесплатный переход.

В этом сезоне Алонсо имеет в активе всего 7 матчей. К проблемам с игровым временем добавилась еще и травма.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Маркос Алонсо
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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