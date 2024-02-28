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Футболистка сборной Испании Эрмосо - о поцелуе Рубиалеса: Мне больно, но это сделало меня сильнее
Комментарий чемпионки мира
Sky Sports
Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о своём моральном состоянии после скандала вокруг нежелательного поцелуя бывшего главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.
"Я этого не понимала и никогда не пойму. Мне было больно как тогда, так и сейчас. Я сильно изменилась. И на личностном уровне, и на футбольном. Всё это сделало меня сильнее. Футбол продолжает давать мне ту жизнь, которая мне нужна. Я продолжаю работать по сей день, чтобы и дальше получать удовольствие от этого вида спорта", - цитирует испанку ESPN.
Напомним, во время вручения медалей по окончании финала чемпионата мира Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Поединок состоялся 20-го августа прошлого года, и завершился победой Испании над Англией со счётом 1:0.
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