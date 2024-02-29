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Сплошной хаос перед полуфиналом Кубка Испании: фанаты Атлетика Бильбао устроили беспорядки
Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы уладить ситуацию
sapo
Перед полуфинальным матчем Кубка Испании между "Атлетико" и "Атлетиком Бильбао" произошла стычка между фанатами обеих команд.
Болельщики баскского клуба устроили беспорядки перед стадионом "Сан-Мамес", бросая петарды и другие предметы.
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В результате пострадало несколько фанатов "Атлетико", один из которых получил серьезные травмы.
???????? No se trata de la Franja de Gaza. Son los alrededores del Estadio San Mamés, donde en un rato el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid se van a enfrentar en la vuelta de la semifinal de la #CopaDelRey. MÁXIMA TENSIÓN.pic.twitter.com/yAXeYNqqzg— antiprogre.com (@antiprogrecom) February 29, 2024
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