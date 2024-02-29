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Сплошной хаос перед полуфиналом Кубка Испании: фанаты Атлетика Бильбао устроили беспорядки

Испания
Обновлено

Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы уладить ситуацию

Сплошной хаос перед полуфиналом Кубка Испании: фанаты Атлетика Бильбао устроили беспорядки

sapo

Новина українською

Перед полуфинальным матчем Кубка Испании между "Атлетико" и "Атлетиком Бильбао" произошла стычка между фанатами обеих команд.

Болельщики баскского клуба устроили беспорядки перед стадионом "Сан-Мамес", бросая петарды и другие предметы.

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В результате пострадало несколько фанатов "Атлетико", один из которых получил серьезные травмы.

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Источник:
antiprogrecom
Опубликовал: Екатерина Власова
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