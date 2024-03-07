Беллингем не будет наказан за предполагаемое оскорбление в адрес Гринвуда

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не будет наказан за предполагаемую оскорбительную реплику в адрес форварда "Хетафе" Мэйсона Гринвуда.

Испанская футбольная ассоциация (RFEF) подтвердила отсутствие достоверных доказательств того, что Беллингем оскорбил своего напарника по сборной в тот момент. Отмечается, что в расследовании привлекались специалисту по чтению по губам. Ранее сообщалось, что Джуд обозвал Гринвуда "насильником".

Напомним, этот инцидент произошел 1-го февраля, во втором тайме матче 22-го тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Реалом".