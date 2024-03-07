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Беллингем не будет наказан за предполагаемое оскорбление в адрес Гринвуда

Испания

В этот раз Джуду повезло больше, чем после игры с Валенсией

Беллингем не будет наказан за предполагаемое оскорбление в адрес Гринвуда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не будет наказан за предполагаемую оскорбительную реплику в адрес форварда "Хетафе" Мэйсона Гринвуда.

Испанская футбольная ассоциация (RFEF) подтвердила отсутствие достоверных доказательств того, что Беллингем оскорбил своего напарника по сборной в тот момент. Отмечается, что в расследовании привлекались специалисту по чтению по губам. Ранее сообщалось, что Джуд обозвал Гринвуда "насильником".

Напомним, этот инцидент произошел 1-го февраля, во втором тайме матче 22-го тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Реалом".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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