Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема за обидные слова в свой адрес

Нападающий "Хетафе" Мэйсон Гринвуд попросил руководство испанской Ла Лиги прекратить расследование инцидента, связанного со своим участием.

Напомним, во время последнего матча между "Хетафе" и "Реалом" полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем назвал Гринвуда насильником.

Как сообщает The Sun, английский форвард не желает публичной огласки со стороны прессы и намерен сосредоточиться на своих футбольных выступлениях. В то же время отмечается, что Гринвуд сильно расстроен поступком своего напарника по сборной.

Ранее 22-летний игрок обвинялся по делу изнасиловании своей девушки, но затем был оправдан решением суда. Права на Гринвуда принадлежат "Манчестер Юнайтед".