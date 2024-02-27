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Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема за обидные слова в свой адрес
Благородный поступок по отношению к соотечественнику
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Хетафе" Мэйсон Гринвуд попросил руководство испанской Ла Лиги прекратить расследование инцидента, связанного со своим участием.
Напомним, во время последнего матча между "Хетафе" и "Реалом" полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем назвал Гринвуда насильником.
Как сообщает The Sun, английский форвард не желает публичной огласки со стороны прессы и намерен сосредоточиться на своих футбольных выступлениях. В то же время отмечается, что Гринвуд сильно расстроен поступком своего напарника по сборной.
Ранее 22-летний игрок обвинялся по делу изнасиловании своей девушки, но затем был оправдан решением суда. Права на Гринвуда принадлежат "Манчестер Юнайтед".
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