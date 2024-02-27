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Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема за обидные слова в свой адрес

Испания

Благородный поступок по отношению к соотечественнику

Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема за обидные слова в свой адрес

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Хетафе" Мэйсон Гринвуд попросил руководство испанской Ла Лиги прекратить расследование инцидента, связанного со своим участием.

Напомним, во время последнего матча между "Хетафе" и "Реалом" полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем назвал Гринвуда насильником.

Как сообщает The Sun, английский форвард не желает публичной огласки со стороны прессы и намерен сосредоточиться на своих футбольных выступлениях. В то же время отмечается, что Гринвуд сильно расстроен поступком своего напарника по сборной.

Ранее 22-летний игрок обвинялся по делу изнасиловании своей девушки, но затем был оправдан решением суда. Права на Гринвуда принадлежат "Манчестер Юнайтед".

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Реал (Мадрид) Хетафе Ла Лига Мейсон Гринвуд Джуд Беллингем
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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