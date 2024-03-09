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Хави: Когда играешь в ЛЧ, ты должен понимать, что за каждый пропущенный гол придется платить

Испания

Рад, что Барса набрала форму перед игрой против Наполи

Хави: Когда играешь в ЛЧ, ты должен понимать, что за каждый пропущенный гол придется платить

Football Italia

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился комментариями относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

"Сейчас "Барселона" показывает конкурентный футбол. Во вторник будет совсем другая игра - "Наполи" не будет играть с пятью защитниками как "Мальорка". Вообще сравнивать эти две команды - бессмысленно, у "Наполи" совсем другой уровень".

"Барса" набрала форму и выглядит боеспособной, у нас теперь больше баланса. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, ты должен понимать, что за каждый пропущенный гол придется платить", — приводит слова Хави FC Barcelona.

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Напомним, в первой игре против "Наполи" "Барселона" сыграла вничью, 1:1.

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Источник:
ФК Барселона
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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