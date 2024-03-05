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Барселона уволит Хави в случае поражения от Наполи в 1/8 финала ЛЧ - AS

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Руководство блауграны может не дождаться конца сезона

Барселона уволит Хави в случае поражения от Наполи в 1/8 финала ЛЧ - AS

Фото: SportsMax

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"Барселона" уволит Хави Эрнандеса c должности главного тренера, если "сине-гранатовые" не смогут пройти "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщил корреспондент AS Хави Мигель.

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По информации источника, выход в 1/4 финала Лиги чемпионов - приоритетная задача для руководства каталонского клуба с точки зрения статуса и потенциальной выручки за проход на дальнейшую стадию.

Напомним, ранее Хави заявлял о том, что намерен покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

Первый матч между "Наполи" и "Барселоной" в Неаполе завершился вничью - 1:1. Ответная игра между командами состоится 12-го марта.

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Источник:
Cronica
Опубликовал: Александр Бураков
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