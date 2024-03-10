Кадровая ситуация Барселоны и Наполи перед Наполи: Торрес пока что не доступен, зато вернулся Алонсо

Во вторник, 12-го марта, "Барселона" сыграет с "Наполи" во втором матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась вничью (1:1). Перед важным поединком испанцы имеют много кадровых проблем: до сих пор травмированы Педри, де Йонг, Гави, Бальде и Торрес.

Тренерский штаб команды надеялся, что Ферран Торес успеет восстановиться к игре с "Наполи", однако игрок до сих пор выполняет индивидуальную работу. Об этом сообщает MD.

Зато к групповым тренировкам вернулся защитник Маркос Алонсо. Рафинья и Ламин Ямал, которые получили повреждения в игре с "Мальоркой", также готовятся к решающему матчу.

Поединок "Барселона" - "Наполи" состоится во вторник, 12-го марта. Матч пройдёт на стадионе "Эстадио Олимпико". Начало в 22:00.