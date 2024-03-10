Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кадровая ситуация Барселоны и Наполи перед Наполи: Торрес пока что не доступен, зато вернулся Алонсо
У Хави много проблем
Фото: Petr David Josek/Associated Press
Во вторник, 12-го марта, "Барселона" сыграет с "Наполи" во втором матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась вничью (1:1). Перед важным поединком испанцы имеют много кадровых проблем: до сих пор травмированы Педри, де Йонг, Гави, Бальде и Торрес.
Тренерский штаб команды надеялся, что Ферран Торес успеет восстановиться к игре с "Наполи", однако игрок до сих пор выполняет индивидуальную работу. Об этом сообщает MD.
Зато к групповым тренировкам вернулся защитник Маркос Алонсо. Рафинья и Ламин Ямал, которые получили повреждения в игре с "Мальоркой", также готовятся к решающему матчу.
Поединок "Барселона" - "Наполи" состоится во вторник, 12-го марта. Матч пройдёт на стадионе "Эстадио Олимпико". Начало в 22:00.
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти выражает обеспокоенность по поводу Лунина. Известна причина
- Шахтер предложил за голкипера Колоса три миллиона евро. Переход может состояться уже сейчас – источник
- Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней
- Ла Лига. Жирона - Осасуна 2:0. Важная победа
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО