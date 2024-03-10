  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кадровая ситуация Барселоны и Наполи перед Наполи: Торрес пока что не доступен, зато вернулся Алонсо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадровая ситуация Барселоны и Наполи перед Наполи: Торрес пока что не доступен, зато вернулся Алонсо

Испания

У Хави много проблем

Кадровая ситуация Барселоны и Наполи перед Наполи: Торрес пока что не доступен, зато вернулся Алонсо

Фото: Petr David Josek/Associated Press

Новина українською

Во вторник, 12-го марта, "Барселона" сыграет с "Наполи" во втором матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась вничью (1:1). Перед важным поединком испанцы имеют много кадровых проблем: до сих пор травмированы Педри, де Йонг, Гави, Бальде и Торрес.

Тренерский штаб команды надеялся, что Ферран Торес успеет восстановиться к игре с "Наполи", однако игрок до сих пор выполняет индивидуальную работу. Об этом сообщает MD.

Зато к групповым тренировкам вернулся защитник Маркос Алонсо. Рафинья и Ламин Ямал, которые получили повреждения в игре с "Мальоркой", также готовятся к решающему матчу.

Поединок "Барселона" - "Наполи" состоится во вторник, 12-го марта. Матч пройдёт на стадионе "Эстадио Олимпико". Начало в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Камавинга: Анчелотти сказал, что собирается танцевать со мной, когда я забью следующий гол
yellow-arrow
Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Лунин - в старте на матч с Сельтой
Рафинья Барселона Маркос Алонсо Ферран Торрес Ламин Ямал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mundodeportivo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости