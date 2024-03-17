Канселу хочет быть в Барсе. Слово за Манчестер Сити

Агент Жоау Канселу начинает переговоры с "Манчестер Сити" о продаже португальца в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Как говорится в издании, Жоау Канселу, несмотря на финансовые затруднения внутри "Барселоны", хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании. Сейчас агент 29-летнего защитника договаривается с "Манчестер Сити", чтобы они отпустили Канселу за 20 миллионов евро, ведь эта сумма, которую способна заплатить "Барса".

Напомним, Жоау Канселу присоединился к "сине-гранатовым" на правах аренды с сентября 2023 года, за это время он успел принять участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 4 результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.