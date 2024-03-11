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Канселу назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

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Канселу назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Barca Blaugranes

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Защитник "Барселоны" Жоао Канселу, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Сити" — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за их состава, стиля игры и тренера. Уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд. Это единственная команда, которая выиграла восемь матчей из восьми. За ними я бы поставил "Интер", - сказал португалец в интервью Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что "горожане" намерены расстаться с Канселу за 40 миллионов евро в летнее трансферное окно. "Барселона" отказалась осуществить полноценный трансфер латераля за такую сумму.

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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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