Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канселу назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Распространённый выбор
Barca Blaugranes
Защитник "Барселоны" Жоао Канселу, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Сити" — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за их состава, стиля игры и тренера. Уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд. Это единственная команда, которая выиграла восемь матчей из восьми. За ними я бы поставил "Интер", - сказал португалец в интервью Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Ребров перевел двух игроков из резервного списка в основной
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- Лунин – второй лучший кипер текущего сезона ЛЧ по проценту сейвов
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже