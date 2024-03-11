Канселу назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Защитник "Барселоны" Жоао Канселу, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Сити" — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за их состава, стиля игры и тренера. Уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд. Это единственная команда, которая выиграла восемь матчей из восьми. За ними я бы поставил "Интер", - сказал португалец в интервью Gazzetta dello Sport.