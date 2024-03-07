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Ман Сити намерен продать Канселу вопреки желанию Барселоны снова взять защитника в аренду

Англия

Сити нужна полноценная сделка

Ман Сити намерен продать Канселу вопреки желанию Барселоны снова взять защитника в аренду

Getty Images

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"Манчестер Сити" хочет продать Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе "Барселоны".

Как сообщает издание Sport, "горожане" намерены выручить с продажи португальца 40 миллионов евро. Такие планы идут вразрез с желанием каталонского клуба взять Канселу в аренду второй сезон подряд.

По информации источника, "Барселона" хочет использовать имеющиеся у нее ресурсы на приобретение левого нападающего и центрального полузащитника, в то время как расходы на позицию правого защитника не входят в летние планы "сине-гранатовых".

Отмечается, что в услугах Канселу заинтересован ряд клубов английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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