Ман Сити намерен продать Канселу вопреки желанию Барселоны снова взять защитника в аренду

"Манчестер Сити" хочет продать Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе "Барселоны".

Как сообщает издание Sport, "горожане" намерены выручить с продажи португальца 40 миллионов евро. Такие планы идут вразрез с желанием каталонского клуба взять Канселу в аренду второй сезон подряд.

По информации источника, "Барселона" хочет использовать имеющиеся у нее ресурсы на приобретение левого нападающего и центрального полузащитника, в то время как расходы на позицию правого защитника не входят в летние планы "сине-гранатовых".

Отмечается, что в услугах Канселу заинтересован ряд клубов английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии.