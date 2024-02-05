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Деку: Мы попробуем выкупить Феликса и Канселу
Оба игрока сейчас выступают за испанский клуб на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Барселоны" Деку высказался о выкупе игроков Жоау Феликса из мадридского "Атлетика" и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".
"У Канселу сейчас все очень хорошо. У Феликса тоже, он принес нам очень важные очки. Все зависят от многих факторов, но мы попытаемся выкупить обоих игроков".
Оба футболиста присоединились к "Барселоне" на правах аренды в сентябре 2023 года. Они быстро стали неотъемлемой частью команды, поэтому клуб планирует оставить их на постоянной основе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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