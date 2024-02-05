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Деку: Мы попробуем выкупить Феликса и Канселу

Испания

Оба игрока сейчас выступают за испанский клуб на правах аренды

Деку: Мы попробуем выкупить Феликса и Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Барселоны" Деку высказался о выкупе игроков Жоау Феликса из мадридского "Атлетика" и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".

"У Канселу сейчас все очень хорошо. У Феликса тоже, он принес нам очень важные очки. Все зависят от многих факторов, но мы попытаемся выкупить обоих игроков".

Оба футболиста присоединились к "Барселоне" на правах аренды в сентябре 2023 года. Они быстро стали неотъемлемой частью команды, поэтому клуб планирует оставить их на постоянной основе.

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Деку Барселона Жоау Канселу Жоау Феликс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 18:18
Продайте в зоопарк Алєня чи здайте на аналізи, тоді може вийде нашкрябати хоч якісь кошти
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 18:18
Продайте в зоопарк Алєня чи здайте на аналізи, тоді може вийде нашкрябати хоч якісь кошти
Ответить
0
0

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