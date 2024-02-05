Деку: Мы попробуем выкупить Феликса и Канселу

Директор "Барселоны" Деку высказался о выкупе игроков Жоау Феликса из мадридского "Атлетика" и Жоау Канселу из "Манчестер Сити".

"У Канселу сейчас все очень хорошо. У Феликса тоже, он принес нам очень важные очки. Все зависят от многих факторов, но мы попытаемся выкупить обоих игроков".

Оба футболиста присоединились к "Барселоне" на правах аренды в сентябре 2023 года. Они быстро стали неотъемлемой частью команды, поэтому клуб планирует оставить их на постоянной основе.