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Хави: Мы платим за дело Негрейры
Витор Роке не сыграет в следующей игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оценил игру "Барселоны" против "Алавеса", 1:3. И поделился мыслью о том, что к "Барселоне" несправедливо относятся из-за дела Негрейры.
"В сегодняшней игре мы были очень эффективны, чего нам не хватало в течение сезона. Я думаю, что это очень важная победа.
Удаление Витора – очередная ошибка судей по отношению к нам. Вы сами видите, что происходит, мы расплачиваемся за дело Негрейры".
Напомним, на 67-й минуте матча форвард "Барселоны" Витор Роке получил желтую карточку за столкновение с защитником "Алавеса" Науэлем Тенальей. На 72-й получил вторую карточку, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.
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