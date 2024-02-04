  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Мы платим за дело Негрейры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Мы платим за дело Негрейры

Испания

Витор Роке не сыграет в следующей игре

Хави: Мы платим за дело Негрейры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оценил игру "Барселоны" против "Алавеса", 1:3. И поделился мыслью о том, что к "Барселоне" несправедливо относятся из-за дела Негрейры.

"В сегодняшней игре мы были очень эффективны, чего нам не хватало в течение сезона. Я думаю, что это очень важная победа.

Удаление Витора – очередная ошибка судей по отношению к нам. Вы сами видите, что происходит, мы расплачиваемся за дело Негрейры".

Напомним, на 67-й минуте матча форвард "Барселоны" Витор Роке получил желтую карточку за столкновение с защитником "Алавеса" Науэлем Тенальей. На 72-й получил вторую карточку, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.

По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны: У Довбика очень небольшая травма. Если бы матч был во вторник, он смог бы сыграть
yellow-arrow
Справедливо. Жирона — Реал Сосьедад 0:0. Видео главных моментов матча
yellow-arrow
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.02.2024
Хави Эрнандес Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 09:17
Дійсно пе...с його знає ХТО підняв вій "Лови злодюжку!", щоб прикрити свої чорні справи... І Барселона прямо скажемо далеко від своєї найкращої форми - ну нема "зіркового складу" та і Хаві не найкращий тренер, додатково страждає від натравлених на кулес смугастеньких!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 09:17
Дійсно пе...с його знає ХТО підняв вій "Лови злодюжку!", щоб прикрити свої чорні справи... І Барселона прямо скажемо далеко від своєї найкращої форми - ну нема "зіркового складу" та і Хаві не найкращий тренер, додатково страждає від натравлених на кулес смугастеньких!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости