Болельщики Атлетико сожгли футболку Жоау Феликса и скандировали обидные кричалки в его адрес

Болельщики "Атлетико" негативно отреагировали на возвращение на "Метрополитано" португальского нападаюащего Жоау Феликса, ныне выступающего за "Барселону" на правах аренды.

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги фанаты "матрасников" подожгли футболку Феликса, а также оплевали доску, встроенную в плитку с его именем, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес португальца.

Напомним, поединок завершился победой "Барселоны" со счётом 3:0. Феликс открыл счет на 38-й минуте, но при этом не отпраздновал гол.