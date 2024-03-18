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Болельщики Атлетико сожгли футболку Жоау Феликса и скандировали обидные кричалки в его адрес
besoccer
Болельщики "Атлетико" негативно отреагировали на возвращение на "Метрополитано" португальского нападаюащего Жоау Феликса, ныне выступающего за "Барселону" на правах аренды.
Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги фанаты "матрасников" подожгли футболку Феликса, а также оплевали доску, встроенную в плитку с его именем, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес португальца.
Напомним, поединок завершился победой "Барселоны" со счётом 3:0. Феликс открыл счет на 38-й минуте, но при этом не отпраздновал гол.
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