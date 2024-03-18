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Болельщики Атлетико сожгли футболку Жоау Феликса и скандировали обидные кричалки в его адрес

Испания
Болельщики Атлетико сожгли футболку Жоау Феликса и скандировали обидные кричалки в его адрес

besoccer

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Болельщики "Атлетико" негативно отреагировали на возвращение на "Метрополитано" португальского нападаюащего Жоау Феликса, ныне выступающего за "Барселону" на правах аренды.

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги фанаты "матрасников" подожгли футболку Феликса, а также оплевали доску, встроенную в плитку с его именем, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес португальца.

Напомним, поединок завершился победой "Барселоны" со счётом 3:0. Феликс открыл счет на 38-й минуте, но при этом не отпраздновал гол.

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Атлетико (Мадрид) Барселона аренда Жоау Феликс
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 12:39
Цікаво а президенти федерації футболу... Португалії не звернуться до всього прогресивного світу з захистом Жоау від варварських нападів на футболку та плитку Ну так другий переможний гол у другому матчі від футболіста, який не зміг заграти у Атлетико Битися-боротися, що проповідує ЕльЧоло, не для Фелікса! Він технарь, а не боєць.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 12:39
Цікаво а президенти федерації футболу... Португалії не звернуться до всього прогресивного світу з захистом Жоау від варварських нападів на футболку та плитку Ну так другий переможний гол у другому матчі від футболіста, який не зміг заграти у Атлетико Битися-боротися, що проповідує ЕльЧоло, не для Фелікса! Він технарь, а не боєць.
Ответить
0
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