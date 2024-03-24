Манчестер Юнайтед, Байер и Интер интересуются 19-летним защитником Барселоны

По сообщениям Daily Mail, "Манчестер Юнайтед", "Байер" и "Интер" следят за 19-летним защитником "Барселоны В" Микаилом Фае.

В "Барселоне" считают Фае талантом, который имеет возможность со временем попасть в первую команду. Однако, учитывая финансовую ситуацию в клубе, руководство может рассмотреть вариант продажи игрока. Каталонцы готовы расстаться с защитником за около 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Контракт Микаила с "Барселоной" рассчитан до лета 2027-го года. Недавно футболист дебютировал за сборную Сенегала, и в первом же матче против Габона (3:0) отметился голом.