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Манчестер Юнайтед, Байер и Интер интересуются 19-летним защитником Барселоны

Испания

2 дня назад дебютировал за сборную

Манчестер Юнайтед, Байер и Интер интересуются 19-летним защитником Барселоны

Фото: Football Espana

Новина українською

По сообщениям Daily Mail, "Манчестер Юнайтед", "Байер" и "Интер" следят за 19-летним защитником "Барселоны В" Микаилом Фае.

В "Барселоне" считают Фае талантом, который имеет возможность со временем попасть в первую команду. Однако, учитывая финансовую ситуацию в клубе, руководство может рассмотреть вариант продажи игрока. Каталонцы готовы расстаться с защитником за около 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Контракт Микаила с "Барселоной" рассчитан до лета 2027-го года. Недавно футболист дебютировал за сборную Сенегала, и в первом же матче против Габона (3:0) отметился голом.

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Барселона Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Барселона Б Микаил Файе
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Источник:
dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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