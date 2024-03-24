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Манчестер Юнайтед, Байер и Интер интересуются 19-летним защитником Барселоны
2 дня назад дебютировал за сборную
Фото: Football Espana
По сообщениям Daily Mail, "Манчестер Юнайтед", "Байер" и "Интер" следят за 19-летним защитником "Барселоны В" Микаилом Фае.
В "Барселоне" считают Фае талантом, который имеет возможность со временем попасть в первую команду. Однако, учитывая финансовую ситуацию в клубе, руководство может рассмотреть вариант продажи игрока. Каталонцы готовы расстаться с защитником за около 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.
Контракт Микаила с "Барселоной" рассчитан до лета 2027-го года. Недавно футболист дебютировал за сборную Сенегала, и в первом же матче против Габона (3:0) отметился голом.
???????? El GOLAZO de Mika Faye en su debut con Senegal pic.twitter.com/M9GEkQWDDq— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 22, 2024
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