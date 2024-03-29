Хавбек Барселоны Педри восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 ЛЧ против ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Педри восстановился от травмы мышцы бедра.

Как сообщает Diario Sport, 21-летний хавбек провёл тренировку по индивидуальной программе, но при этом вряд ли появится на поле в составе "сине-гранатовых" в субботнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Вероятно, возвращение Педри состоится в первом поединке четвертьфинала финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", который пройдет 10 апреля.