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Хавбек Барселоны Педри восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 ЛЧ против ПСЖ
В лазарете остался лишь Гави
Фото: Fútbol Club Barcelona
Полузащитник "Барселоны" Педри восстановился от
Как сообщает Diario Sport, 21-летний хавбек провёл тренировку по индивидуальной программе, но при этом вряд ли появится на поле в составе "сине-гранатовых" в субботнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".
Вероятно, возвращение Педри состоится в первом поединке четвертьфинала финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", который пройдет 10 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что
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