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Хавбек Барселоны Педри восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 ЛЧ против ПСЖ

Испания

В лазарете остался лишь Гави

Хавбек Барселоны Педри восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 ЛЧ против ПСЖ

Фото: Fútbol Club Barcelona

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Полузащитник "Барселоны" Педри восстановился от травмы мышцы бедра.

Как сообщает Diario Sport, 21-летний хавбек провёл тренировку по индивидуальной программе, но при этом вряд ли появится на поле в составе "сине-гранатовых" в субботнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Вероятно, возвращение Педри состоится в первом поединке четвертьфинала финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", который пройдет 10 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что к игре с "ПСЖ" в строй также вернётся и другой полузащитник каталонцев - Френки де Йонг.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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