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Ключевой игрок Барселоны вернется к матчу ЛЧ против ПСЖ
Френки Де Йонг быстро выздоравливает
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг быстро восстанавливается после травмы.
По информации издания Sport, нидерландец 10 апреля будет готов сыграть в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "ПСЖ".
Напомним, что Де Йонг получил травму в начале марта в матче против "Атлетик Бильбао" (0:0).
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В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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Источник:sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
22.03.2024 в 01:55
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