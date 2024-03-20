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Деку: Мы бы хотели продолжить сотрудничать с Феликсом и Канселу

Испания

Оба игрока сейчас выступают за испанский клуб на правах аренды

Деку: Мы бы хотели продолжить сотрудничать с Феликсом и Канселу

FC Barcelona

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Директор "Барселоны" Деку высказался о будущем Жоау Феликса и Жоау Канселу.

"Мы бы хотели продолжить сотрудничать с Феликсом и Канселу, но если мы договоримся с "Атлетико" и "Манчестер Сити". Это зависит от их условий соглашения".

Оба футболиста присоединились к "Барселоне" на правах аренды в сентябре 2023 года. Они быстро стали неотъемлемой частью команды, поэтому клуб планирует оставить их на постоянной основе.

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Деку Атлетико (Мадрид) Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу Жоау Феликс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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