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Деку: Мы бы хотели продолжить сотрудничать с Феликсом и Канселу
Оба игрока сейчас выступают за испанский клуб на правах аренды
FC Barcelona
Директор "Барселоны" Деку высказался о будущем Жоау Феликса и Жоау Канселу.
"Мы бы хотели продолжить сотрудничать с Феликсом и Канселу, но если мы договоримся с "Атлетико" и "Манчестер Сити". Это зависит от их условий соглашения".
Оба футболиста присоединились к "Барселоне" на правах аренды в сентябре 2023 года. Они быстро стали неотъемлемой частью команды, поэтому клуб планирует оставить их на постоянной основе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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