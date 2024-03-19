Канселу: Пепе говорил мне, что я - игрок для Реала

Правый защитник "Барселоны" Жоау Канселу вспомнил фрагмент со своего давнего разговора с бывшим игроком мадридского "Реала" Пепе, который ныне выступает в составе "Порту".

"Однажды Пепе сказал, что я - игрок для "Реала", но я ответил, что являюсь игроком для "Барселоны". Я нахожусь там, где всегда хотел быть. Это мой самый любимый клуб после "Бенфики", - цитирует португальца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Канселу играет за "Барселону" в рамках арендного соглашения, права на игрока принадлежат "Манчестер Сити".