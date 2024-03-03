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Барселона потеряла двух лидеров полузащиты. Де Йонг и Педри травмировались и покинули поле в первом тайме

Испания

У Хави снова проблемы

Барселона потеряла двух лидеров полузащиты. Де Йонг и Педри травмировались и покинули поле в первом тайме

Фото: Getty Images

Новина українською

"Барселона" теряет двух основных полузащитников в матче с "Атлетик" Бильбао. Френки де Йонг и Педри травмировались еще в первом тайме и не смогли продолжить игру.

Нидерландский полузащитник травмировал голеностоп во время приземления после верховой борьбы. Де Йонг не смог покинуть поле самостоятельно и его пришлось забирать медперсоналу клуба.

Сразу после этого повреждение получил еще один полузащитник — Педри. Испанец упал на газон, держась на колено, после попытки отдать передачу. Когда медики прибыли на поле — футболист лежал в слезах. Это уже его третья травма в этом сезоне.

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Барселона Френки де Йонг Педри
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 00:22
Френку невдало суперник на ногу наступив... А Педрі досі свої "рекордний за матчами сезон "відригує". Головне, щоб наразі Ямала приберегли, бо можуть заганяти!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 00:22
Френку невдало суперник на ногу наступив... А Педрі досі свої "рекордний за матчами сезон "відригує". Головне, щоб наразі Ямала приберегли, бо можуть заганяти!
Ответить
0
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