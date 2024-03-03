Барселона потеряла двух лидеров полузащиты. Де Йонг и Педри травмировались и покинули поле в первом тайме

"Барселона" теряет двух основных полузащитников в матче с "Атлетик" Бильбао. Френки де Йонг и Педри травмировались еще в первом тайме и не смогли продолжить игру.

Нидерландский полузащитник травмировал голеностоп во время приземления после верховой борьбы. Де Йонг не смог покинуть поле самостоятельно и его пришлось забирать медперсоналу клуба.

Сразу после этого повреждение получил еще один полузащитник — Педри. Испанец упал на газон, держась на колено, после попытки отдать передачу. Когда медики прибыли на поле — футболист лежал в слезах. Это уже его третья травма в этом сезоне.