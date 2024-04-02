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Впервые со времен Капелло - Реал не проигрывает 24 матча подряд в Ла Лиге
Украинец также в деле
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Победа над "Атлетиком" Бильбао продлила беспроигрышную серию "Реала" в рамках испанского чемпионата уже до 24 встреч, среди которых 18 побед и 6 ничьих. Последнее поражение "сливочных" состоялось еще 24 сентября в матче против мадридского "Атлетико" (3:1)
Это лучшая серия "королевского" клуба в одном сезоне за последние 27 лет. В кампании 96/97 "бланкос", под руководством Фабио Капелло, также не проигрывали 24 матча подряд - 16 побед и 8 ничьих.
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Напомним, что украинец Андрей Лунин, выступающий за мадридский "Реал", в нынешнем сезоне завоевал место в основном составе после травмы Тибо Куртуа. Карло Анчелотти долго колебался между Луниным и арендованным у "Челси" Кепой, но украинец доказал, что может быть основным, и сыграл в нынешнем сезоне 18 матчей, из которых 10 матчей на ноль.
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