Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает себя виноватым перед украинским вратарем команды Андреем Луниным, сообщает Defensa Central.

По информации источника, итальянский специалист на прошлой неделе попросил прощения у Андрея за то, что он не сможет претендовать на получение трофея Саморы, который ежегодно вручают вратарю, пропустившему меньше всего голов в Ла Лиге.

"Мне жаль", - приводит издание слова Анчелотти.

Стоит отметить, что данная награда разыгрывается между голкиперами, которые провели как минимум 28 матчей в испанском чемпионате. Лунин, в свою очередь, может максимально принятие участие лишь в 26 играх. Причиной этому послужила ротация с Кепой Аррисабалагой в начале сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний украинец пропустил 11 голов в 18 поединках.