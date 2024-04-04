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Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился

Испания

Дон Карло признал свою вину

Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает себя виноватым перед украинским вратарем команды Андреем Луниным, сообщает Defensa Central.

По информации источника, итальянский специалист на прошлой неделе попросил прощения у Андрея за то, что он не сможет претендовать на получение трофея Саморы, который ежегодно вручают вратарю, пропустившему меньше всего голов в Ла Лиге.

"Мне жаль", - приводит издание слова Анчелотти.

Стоит отметить, что данная награда разыгрывается между голкиперами, которые провели как минимум 28 матчей в испанском чемпионате. Лунин, в свою очередь, может максимально принятие участие лишь в 26 играх. Причиной этому послужила ротация с Кепой Аррисабалагой в начале сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний украинец пропустил 11 голов в 18 поединках.

Ранее сообщалось о том, что руководство "сливочных" уверено в подписании нового контракта с Луниным.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.04.2024 в 10:47
Та там треба вибачатися Пересу який не довіряв Луніну і тримав його чисто для тренувань, а як з'явилася можливість грати ,то проміняв його на мемного диркача, який навіть Челсі не потрібен
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
04.04.2024 в 10:47
Та там треба вибачатися Пересу який не довіряв Луніну і тримав його чисто для тренувань, а як з'явилася можливість грати ,то проміняв його на мемного диркача, який навіть Челсі не потрібен
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0
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KondratCheUa (Чернигов)
04.04.2024 в 11:11
Бред! Анчелотти и тренерский штаб всё решали и Кепу подписали по просьбе Анчелотти!
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