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Реал уверен в подписании нового контракта с Луниным - Романо
Отказа не ожидается
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" уверен, что достигнет окончательного соглашения с Андреем Луниным по поводу заключения нового контракта, информирует журналист Фабрицио Романо.
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По данным источника, в стане "сливочных" рассчитывают на продолжение сотрудничества с украинским голкипером, и верят, что он будет частью клубного проекта, даже если Тибо Куртуа вернёт себе звание основного стража ворот со следующего сезона.
Отмечается, что само предложение по контракту уже готово,
????⚪️ Real Madrid are now confident to reach final agreement with Andriy Lunin over new deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024
Real want Lunin to stay and be part of their project, even if they wait for Courtois as n1 GK again from next season.
Contract proposal, ready as revealed two weeks ago. pic.twitter.com/ATXJlbtz88
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