Реал уверен в подписании нового контракта с Луниным - Романо

Мадридский "Реал" уверен, что достигнет окончательного соглашения с Андреем Луниным по поводу заключения нового контракта, информирует журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в стане "сливочных" рассчитывают на продолжение сотрудничества с украинским голкипером, и верят, что он будет частью клубного проекта, даже если Тибо Куртуа вернёт себе звание основного стража ворот со следующего сезона.

Отмечается, что само предложение по контракту уже готово, как и сообщалось ранее.

