Анчелотти: Лунин очень улучшил свою игру
Итальянец отметил прогресс украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского голкипера команды Андрея Лунина.
“Он очень улучшил свою игру. Очень хорошо. У него много качества”, – сказал Анчелотти.
В текущем сезоне Лунин провел 23 матча в составе "Реала", пропустив 19 голов. Также в его активе 10 сухих встреч.
Следующий поединок мадридцы сыграют 31 марта против "Атлетика" на "Сантьягу Бернабеу". Сейчас "Реал" занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую "Барселону" на восемь очков.
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Источник:MadridXtra
Опубликовал: Максим Кучер
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