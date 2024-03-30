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Анчелотти: Лунин очень улучшил свою игру

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Анчелотти: Лунин очень улучшил свою игру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского голкипера команды Андрея Лунина.

“Он очень улучшил свою игру. Очень хорошо. У него много качества”, – сказал Анчелотти.

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча в составе "Реала", пропустив 19 голов. Также в его активе 10 сухих встреч.

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Следующий поединок мадридцы сыграют 31 марта против "Атлетика" на "Сантьягу Бернабеу". Сейчас "Реал" занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую "Барселону" на восемь очков.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Максим Кучер
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