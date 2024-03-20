Реал намерен ускорить переговоры о продлении контракта с Луниным

Андрей Лунин может в скором времени получить предложение о подписании нового контракта с мадридским "Реалом". Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в сохранении украинского голкипера в составе команды особенно заинтересован главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти. Еще одним побуждающим фактором в этом вопросе стала очередная травма Тибо Куртуа , из-за которой он пропустит остаток сезона.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 Андрей отыграл 23 матча за "королевский" клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.