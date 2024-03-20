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Реал намерен ускорить переговоры о продлении контракта с Луниным

Испания
Обновлено

"Сливочные" не собираются затягивать

Реал намерен ускорить переговоры о продлении контракта с Луниным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин может в скором времени получить предложение о подписании нового контракта с мадридским "Реалом". Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в сохранении украинского голкипера в составе команды особенно заинтересован главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти. Еще одним побуждающим фактором в этом вопросе стала очередная травма Тибо Куртуа, из-за которой он пропустит остаток сезона.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 Андрей отыграл 23 матча за "королевский" клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) контракт Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
20.03.2024 в 12:41
Луне масть пошла. Досиделся-дождался травмы Куртуа. Жена там наверное без ума. "А я ж тебе говорила.." ))
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Комментарии 6
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Вarcelinius
20.03.2024 в 12:41
Луне масть пошла. Досиделся-дождался травмы Куртуа. Жена там наверное без ума. "А я ж тебе говорила.." ))
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жажа_the_best (Харьков)
20.03.2024 в 12:30
Рад за Лунина! Проявил харьковский характер! Получил все что хотел!
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Вarcelinius
20.03.2024 в 12:49
Шо он там проявил блъ? Терпила. Если б не тяжелейшая травма Куртуа, так бы и сидел на лавке, в носе колупался бы.
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Trztrqtr (Украина)
20.03.2024 в 13:03
Конечно он терпила, подумаешь, играет в каком-то Реале. То ли дело Барселиниус-днями напролет...пишет аж на самом форуме юа-футбол:) Вот это действительно пример кульминации амбиций и самореализации за счет характера:)
 
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download1 (huyersk)
20.03.2024 в 12:26
Це має бути серйозний контракт не гірше Куртуа.Бо я так розумію у Реалі відповідне ставлення до гравців у команді. Отримуєш якусь скромну зарплатню - ти ніхто, сиди на лавці.Нарешті це можно змінити.
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Spokoyno (Київ)
20.03.2024 в 11:50
Добрий шанс для Андрія РЕАЛізувати себе після довгого сидіння на лаві. Можна і за місце основного голкіпера зачепитися...
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