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У Куртуа рецидив травмы: голкипер выбыл на остаток сезона

Испания
Обновлено

Вратарь выбыл на неопределенный срок

У Куртуа рецидив травмы: голкипер выбыл на остаток сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тибо Куртуа, вратарь "Реала", снова получил травму и выбывает на оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает издание Магса.

Бельгиец покинул тренировку в слезах после того, как почувствовал боль в правом колене. Дальнейшие обследования подтвердили разрыв внутреннего мениска.

В клубе еще не приняли решение об операции. Вероятнее всего, Куртуа пропустит около двух месяцев.

Это ужасная новость для Куртуа, который только недавно восстановился после предыдущей травмы и должен был вернуться в команду в решающей части сезона. Но теперь он пропустит важные матчи "Реала" в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Матч Футболович
19.03.2024 в 21:01
Анчелоти бы не мешало извиниться теперь перед Луниным и сказать что не ценил его как вратаря, который с лавки вышел и заменил первый номер не в крыжопольском ФК Аккумклятор, а в Реале. И даже когда отыграл много игр и не подводил, всё равно не ценил и готовил к банке. И если бы Куртуа не сломался снова, то отправил бы Лунина в резерв. А жизнь она ооооп и добрый вечер... эх Анчелотти, сделаешь ли ты выводы после этого или опять пока нужно что бы Луня вывез и выручил диферамбы попоешь, а потом сплавишь на лавку, купив очередного Кепу. Сомневаюсь что-то... Куртуа - конечно выздороветь и вернуться на свой уровень, а Лунину успехов в рамке Реала, удачи и справедливого отношения тренерского состава + хороший жирный контракт лет на 5 - не пуха!
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Комментарии 19
Матч Футболович
19.03.2024 в 21:01
Анчелоти бы не мешало извиниться теперь перед Луниным и сказать что не ценил его как вратаря, который с лавки вышел и заменил первый номер не в крыжопольском ФК Аккумклятор, а в Реале. И даже когда отыграл много игр и не подводил, всё равно не ценил и готовил к банке. И если бы Куртуа не сломался снова, то отправил бы Лунина в резерв. А жизнь она ооооп и добрый вечер... эх Анчелотти, сделаешь ли ты выводы после этого или опять пока нужно что бы Луня вывез и выручил диферамбы попоешь, а потом сплавишь на лавку, купив очередного Кепу. Сомневаюсь что-то... Куртуа - конечно выздороветь и вернуться на свой уровень, а Лунину успехов в рамке Реала, удачи и справедливого отношения тренерского состава + хороший жирный контракт лет на 5 - не пуха!
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download1 (huyersk)
19.03.2024 в 20:54
Карма.. Куртуа бажаю здоров'я, але радий за Андрія
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Caballero (DC)
19.03.2024 в 20:19
Що сказати... На чужому нещасті щастя не знайдеш...
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Romerik (YNWA)
19.03.2024 в 20:23
Можна подумати то Лунін йому ногу пошкодив... Він просто використовує свій шанс. В футболі це звична практика, та й взагалі от ці цитатки до спорту ніяк не відносяться
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metall5291 (Kharkiv)
19.03.2024 в 20:32
Згоден. У спорті це ситуація звичайна. Хтось травмується, хтось здобуває свій шанс. Хтось швидко віддновлюється, хтось не дуже. І не Лунін винен у травмі Куртуа.
 
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metall5291 (Kharkiv)
19.03.2024 в 19:59
Ну и второе - Андрею Лунину желаю здоровья, прежде всего избегать травм, и стать полноценным первым номером в Реале. А папе Карло поверить в него окончательно. И не искать кого-либо (по его мнению) получше и надежнее.
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download1 (huyersk)
19.03.2024 в 20:55
Я не знаю, який треба мати нефарт, щоби травмуватися, будучи голкіпером
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metall5291 (Kharkiv)
19.03.2024 в 19:51
Несколько месяцев назад была дискуссия, стоит ли уходить Лунину, ведь Куртуа скоро вернется. Я тогда писал, что Лунину спешить не стоит, и не факт, что Куртуа вернется, и что заиграет. Так и случилось. Своему "пророчеству" я не рад, и желаю бельгийцу здоровья. Но спорт - это всегда риск, всегда непредсказуемо. Что и случилось.
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.03.2024 в 20:03
У Луніна контракт до 25 року він сам казав. А взагалі він хотів би залишитися в клубі це він теж сам казав. А чутки про інший клуб то всьо для нового кращого контракту.
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metall5291 (Kharkiv)
19.03.2024 в 20:08
Cподіваюсь, що Папа Карло буде йому довіряти більше, ніж раніше. І що Андрій довіру виправдає.
 
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sasha popov (Новомосковськ)
19.03.2024 в 19:42
Та отправляйте его уже на пенсию
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.03.2024 в 19:26
Y носатого диагноз Азара. )
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Сampеón
19.03.2024 в 19:29
хотів би поглянути нафізіономію індивіда, що насміхається з зовнішнього вигляду інших. думаю, що ти недалеко відстав від синюшної алко харі свого друга
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metall5291 (Kharkiv)
19.03.2024 в 20:29
100 %
 
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Romantíco777 (Alicante)
19.03.2024 в 20:58
dynamo kiev #1 (Charlotte )завали ротяку, непотріб!!!!Слідкуй за собою та за своїм коханцем Дуріаном!!!
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Vantala (Kharkiv)
19.03.2024 в 19:14
Лунін явно завів добрих знайомих серед знавців Вуду )))
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terber (ternopil)
19.03.2024 в 19:17
тут скоріши всего Де Брюйне щось наробив за відбитя в нього баби)
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.03.2024 в 20:05
Та в Кевіна вже давно нова баба, та і в Тібо, також нова баба. А та десь валяється нікому не потрібна.
 
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Лекарь (село Дарниця)
19.03.2024 в 18:56
Це життя... І шанс для Андрія Луніна
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