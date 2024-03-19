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У Куртуа рецидив травмы: голкипер выбыл на остаток сезона
Вратарь выбыл на неопределенный срок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тибо Куртуа, вратарь "Реала", снова получил травму и выбывает на оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает издание Магса.
Бельгиец покинул тренировку в слезах после того, как почувствовал боль в правом колене. Дальнейшие обследования подтвердили разрыв внутреннего мениска.
В клубе еще не приняли решение об операции. Вероятнее всего, Куртуа пропустит около двух месяцев.
Это ужасная новость для Куртуа, который только недавно восстановился после предыдущей травмы и должен был вернуться в команду в решающей части сезона. Но теперь он пропустит важные матчи "Реала" в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
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